Отель «Питер» в Усть-Лабинске
Номерной фонд категории Комфорт и Бизнес
Номерной фонд категории Стандарт
Приветствуем вас !
Дорогие гости!
Мы всегда рады видеть вас в нашем отеле! Мы работаем для вас круглосуточно, во все сезоны года!
В нашем отеле представлены номера различных категорий, вы сами выбираете подходящий, именно для вас вариант :
Создавая обстановку в отеле, мы постарались сделать наши номера максимально уютными и комфортными для вашего удобства.
Обязательно ознакомьтесь с нашими тарифами, скидками, акциями и услугами.
Снять и забронировать номер в гостевом доме Вы можете прямо на сайте.
Если возникнут вопросы, позвоните нам и мы с радостью на них ответим.
Видеопрезентация
Гостевой дом в Усть-Лабинске «Питер находится у трассы ,что может быть удобно проезжающим мимо ! Удобно подходит для ночлега трассы М4 Краснодар.Приглашаем познакомиться с нашей удивительной атмосферой гостеприимства поближе и совершить виртуальный 3D тур по всей территории гостевого дома Питер.
Откройте свое окно в Европу!
В Усть-Лабинск вы можете снять:
В Усть-Лабинск снять жилье в Отеле «Питер» от 1600 руб. в сутки, а так же возможно бронь на 6 часов. От въезда в город 300 м, стоимость в номерном фонде Хостел от 500 р с человека.
В Усть-Лабинск снять помещение для бизнеса перспективно на ул. Вольная д.123. Выбор помещений на проезжую часть и на закрытой территории с контролем доступа. Аренда помещений от 100р за кв метр.
Номерной фонд категории Хостел
Хостел 1
Хостел 2
Хостел 3