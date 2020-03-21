Добро пожаловать в отель "Питер"!
г. Усть-Лабинск

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Отель «Питер» в Усть-Лабинске

Номерной фонд категории Комфорт и Бизнес

3- местный Англия-Лондон

Бизнес

«Англия — Лондон»

Цена 2600 руб./сутки

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2- местный Чехия-Прага

Комфорт 

«Чехия — Прага»

Цена  2100 руб./сутки 

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2- местный Италия-Венеция

Комфорт

 «Италия — Венеция»

Цена  2100 руб./сутки

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Номер комфорт Нидерланды-Амстердам

Комфорт

«Нидерланды — Амстердам»

Цена  2100 руб./сутки 

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номер комфорт Германия-Берлин

Комфорт

«Германия — Берлин»

Цена  2100 руб./сутки

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Номер комфорт Греция-Афины

Комфорт 

«Греция — Афины»

Цена  2100 руб./сутки

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Номер комфорт Сербия-Белград

Комфорт

«Сербия — Белград»

Цена  2100 руб./сутки

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Номер комфорт Финляндия- Хельсинки

Комфорт

«Финляндия — Хельсинки»

Цена  2100 руб./сутки Ф

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Номер комфорт Франция-Париж

Комфорт

«Франция — Париж»

Цена  2100 руб./сутки

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Отель "Питер" в Усть-Лабинске

Комфорт плюс

«Португалия — Лиссабон»

Цена 2200 руб./сутки

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Отель "Питер" в Усть-Лабинске

Комфорт плюс 

«Монако — Монте-Карло»

Цена  2200 руб./сутки 

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Номерной фонд категории Стандарт

Отель "Питер" в Усть-Лабинске

Стандарт

«Австрия — Вена»

Цена 1800 руб./сутки

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Отель "Питер" в Усть-Лабинске

Стандарт

«Бельгия — Брюссель»

Цена  1800 руб./сутки

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Отель "Питер" в Усть-Лабинске

Семейный

 «Дания — Копенгаген»

Цена  2600 руб./сутки

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Приветствуем вас !

Дорогие гости!
Мы всегда рады видеть вас в нашем отеле!   Мы работаем для вас круглосуточно, во все сезоны года! 

В нашем отеле представлены номера различных категорий, вы сами выбираете подходящий, именно для вас вариант :

  • Номера Стандарт — достойное проживание, не дорого
  • Номера Комфорт — максимальная комплектация 
  • Номера Комфорт плюс — высокий уровень комфорта
Отель "Питер" в Усть-Лабинске

Создавая обстановку в отеле, мы постарались сделать наши номера максимально уютными и комфортными для вашего удобства.

Обязательно ознакомьтесь с нашими тарифами, скидками, акциями и услугами.
Снять и забронировать номер в гостевом доме Вы можете прямо на сайте. 

Если возникнут вопросы, позвоните нам и мы с радостью на них ответим.

Видеопрезентация

Гостевой дом в Усть-Лабинске «Питер находится  у трассы ,что может быть удобно проезжающим мимо ! Удобно подходит для ночлега трассы М4 Краснодар.Приглашаем познакомиться с нашей удивительной атмосферой гостеприимства поближе и совершить виртуальный 3D тур по всей территории гостевого дома Питер.

Откройте свое окно в Европу!

В Усть-Лабинск вы можете снять:

В Усть-Лабинск снять жилье в Отеле «Питер» от 1600 руб. в сутки, а так же возможно  бронь на 6 часов. От въезда в город 300 м, стоимость в номерном фонде Хостел от 500 р  с человека.

Вид с квадрокоптера

В Усть-Лабинск снять помещение для бизнеса перспективно на ул. Вольная д.123. Выбор помещений на проезжую часть и на закрытой территории с контролем доступа. Аренда помещений от 100р за кв метр.

Помещения в аренду в Усть-Лабинск

Номерной фонд категории Хостел

Номера

Хостел 1

Цена 1400 руб./сутки

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Номера

Хостел 2

Цена  1400 руб./сутки

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Отель "Питер" в Усть-Лабинске

     Хостел 3

Цена  1400 руб./сутки

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Хостел 1

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Хостел 2

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     Хостел 3

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